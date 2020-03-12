ПЦУ рекомендовала не целовать иконы во время пандемии коронавируса

Православная церковь Украины рекомендовала поклоны перед иконами вместо целования и другие меры на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление опубликовано на сайте ПЦУ.
Церковь призвала изучать и применять достоверную информацию о коронавирусе, способах профилактики и действиях в случае появления симптомов болезни, также рекомендовав избегать, с одной стороны, игнорирования реальности, а с другой - паники.
Ссылаясь на опыт церквей, уже столкнувшихся с эпидемией, ПЦУ рекомендовала использовать в храмах средства дезинфекции, в том числе для протирания икон и других святынь, делать поклоны перед иконами вместо их целования, временно не переносить святыни (мощи, иконы) из мест их постоянного хранения, для запивки после причастия использовать одноразовую посуду.
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