В Житомире священники причащали прихожан, невзирая на карантин: фото

Фото: Zhitomir.info

Сегодня утром, 7 апреля, возле Спасо-Преображенского собора в Житомире верующих причащали в честь церковного праздника Благовещения. Церемония проводилась, несмотря на установленные на период карантина жесткие запреты о массовых собраниях, пишет местный портал Житомир.info.

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Журналисты пишут, что священники громко призывали прихожан быть в масках и придерживаться двухметровой дистанции, а после причастия - быстро уходить, не задерживаясь, пишут журналисты. Как видно по фото, часть людей пришла без масок, забыли или не захотели их надеть. Священники также без масок - в руках у них только ложка и чаша.

Местная патрульная полиция предупредила священников о нарушении карантина и призвала не пренебрегать мерами безопасности: надеть маски и не забывать о социальном дистанцировании.

Фото: Zhitomir.info

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12 марта в ПЦУ призвали не целовать иконы во время эпидемии коронавируса и использовать одноразовую посуду для причастий.

24 марта синод ПЦУ разрешил проводить богослужения в храмах без прихожан.

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