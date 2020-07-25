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Коронавирус. В Киеве монастырь ПЦУ закрыли на карантин

25.07.2020, 15:59
Коронавирус. В Киеве монастырь ПЦУ закрыли на карантин - Фото
Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь (фото - facebook.com feodosii.stavropigia)

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса

В Киеве Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь сегодня закрыли на карантин, поскольку выявили COVID-19. Об этом говорится в сообщении монастыря в Facebook.

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"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, по карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - отмечается в сообщении.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, он расположен на Печерске.

  • 13 апреля Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.
  • К этому времени, по сообщениям СМИ, от коронавируса умерло уже трое монахов монастыря. 
  • 25 мая Киево-Печерская лавра открылась для молитв и посещений после карантина.

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Арина Толина
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