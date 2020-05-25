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Киево-Печерская Лавра открывается после карантина

Киево-Печерская Лавра открывается после карантина - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
25.05.2020, 12:48

В Киево-Печерской лавре переболели коронавирусом почти все монахи и насельники, включая наместника митрополита Павла, не менее трех человек умерло

С 25 мая 2020 года Киево-Печерская лавра открывается для молитв и посещений после карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП со ссылкой на викария митрополии епископа Барышевского Виктора.

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В лавре просят прихожан придерживаться санитарных требований.

Всего, по данным властей Киева, в Киево-Печерской лавре выявили около 160 заразившихся COVID-19, также заболели десятки семинаристов и преподавателей духовной академии, которая находится на территории лавры. При этом большинство выздоровело еще в конце апреля, сообщал спикер УПЦ МП митрополит Климент.

  • 13 апреля Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.
  • К этому времени, по сообщениям СМИ, от коронавируса умерло уже трое монахов монастыря. 

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Денис Юдин
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