Киево-Печерская Лавра открывается после карантина

Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

С 25 мая 2020 года Киево-Печерская лавра открывается для молитв и посещений после карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП со ссылкой на викария митрополии епископа Барышевского Виктора.

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В лавре просят прихожан придерживаться санитарных требований.

Всего, по данным властей Киева, в Киево-Печерской лавре выявили около 160 заразившихся COVID-19, также заболели десятки семинаристов и преподавателей духовной академии, которая находится на территории лавры. При этом большинство выздоровело еще в конце апреля, сообщал спикер УПЦ МП митрополит Климент.

13 апреля Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.

К этому времени, по сообщениям СМИ, от коронавируса умерло уже трое монахов монастыря.

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