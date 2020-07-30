Создана вакцина против COVID-19. Ее основа – вирус азиатской птичьей чумы

Очередной препарат, который является кандидатом в антикоронавирусные вакцины, разработали американские биологи на базе Университета Северной Каролины

В США испытали на "очеловеченных" мышах векторную вакцину против SARS-CoV-2, созданную на основе штамма LaSota вируса болезни Ньюкасла (NDV), который модернизировали коронавирусным S-белком. Результат выложили на сервере препринтов bioRxiv.

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Эксперименты проведены в лаборатории 3-го - максимального - уровня биозащиты.

Девять групп мышей иммунизировали четырьмя различными вариантами вакцины в дозировке 10 и 50 мкг по трехнедельной схеме прайм-буст (первая прививка+закрепляющая). Инъекции делали внутримышечно, так как живой NDV практически не реплицируется в мышцах и не вызывает симптомов у млекопитающих.

СПРАВКА. Болезнь Ньюкасла или азиатская птичья чума - вирусное заболевание птиц. У животных развивается пневмония, энцефалит и множественные точечные кровоизлияния в органах. Патоген - РНК-парамиксовирус - представляет большую угрозу домашней птице в связи с ее высокой чувствительностью к вирусу и процентом гибели 15-30%. . Болезнь Ньюкасла или азиатская птичья чума - вирусное заболевание птиц. У животных развивается пневмония, энцефалит и множественные точечные кровоизлияния в органах. Патоген - РНК-парамиксовирус - представляет большую угрозу домашней птице в связи с ее высокой чувствительностью к вирусу и процентом гибели 15-30%. Вирус безобиден для людей: может вызвать максимум легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.

Авторы утверждают, что их препарат во всех дозах "вызвал высокий уровень нейтрализующих антител". Попытка назально (через нос) заразить иммунизированных животных коронавирусом была тщетной: сам вирус и его антигены в легких после такого эксперимента обнаружены не были.

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Эту вакцину предлагается производить традиционным и относительно дешевым для многих аналогичных препаратов способом - в куриных яйцах с эмбрионами.

NDV - безопасная платформа для вакцин. Этот вирус используется также для исследований с разработкой противоопухолевых вакцин: он может избирательно поражать онкоклетки.

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