Создана вакцина против COVID-19. Ее основа – вирус азиатской птичьей чумы
Очередной препарат, который является кандидатом в антикоронавирусные вакцины, разработали американские биологи на базе Университета Северной Каролины
В США испытали на "очеловеченных" мышах векторную вакцину против SARS-CoV-2, созданную на основе штамма LaSota вируса болезни Ньюкасла (NDV), который модернизировали коронавирусным S-белком. Результат выложили на сервере препринтов bioRxiv.
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Эксперименты проведены в лаборатории 3-го - максимального - уровня биозащиты.
Девять групп мышей иммунизировали четырьмя различными вариантами вакцины в дозировке 10 и 50 мкг по трехнедельной схеме прайм-буст (первая прививка+закрепляющая). Инъекции делали внутримышечно, так как живой NDV практически не реплицируется в мышцах и не вызывает симптомов у млекопитающих.
Вирус безобиден для людей: может вызвать максимум легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.
Авторы утверждают, что их препарат во всех дозах "вызвал высокий уровень нейтрализующих антител". Попытка назально (через нос) заразить иммунизированных животных коронавирусом была тщетной: сам вирус и его антигены в легких после такого эксперимента обнаружены не были.
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Эту вакцину предлагается производить традиционным и относительно дешевым для многих аналогичных препаратов способом - в куриных яйцах с эмбрионами.
- NDV - безопасная платформа для вакцин. Этот вирус используется также для исследований с разработкой противоопухолевых вакцин: он может избирательно поражать онкоклетки.
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