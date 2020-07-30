В Украине зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки
Вчера в стране зафиксировали 1197 новых больных COVID-19. Это на 175 заболевших больше, чем позавчера (1022)
За прошедшие сутки, 28 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1197 человек (сутками ранее - 1022). Это рекордное количество заболевших, выявленных в Украине за сутки с начала эпидемии. Это видно по статистике от Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За этот период болезнь унесла жизни 23 пациента (днем ранее – 21), выздоровели 760 человек (днем ранее - 650). 248 человек госпитализированы.
Всего в стране зарегистрировано 68 794 заболевших COVID-19, из них 1673 умерли, а 38 154 выздоровели.
27 июля в стране было сделано 15 494 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 14 939). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 16 205 (днем ранее - 16 262). Суммарно – 31 699 тестов (днем ранее – 31 201).
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- Президент Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну пандемии.
- 27 июля в ВОЗ заявили об "ускорении пандемии" - созывают чрезвычайный комитет.
Читайте также: В США вывели гибрид коронавируса и вируса крупного рогатого скота. Это на пользу
Комментарии