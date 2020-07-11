Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео

7 июля власти Сербии объявили о том, что коронавирусный карантин вновь будет ужесточен. Это вызвало волну беспорядков под парламентом - люди требовали отставки президента. В пятницу, 10 июля, протесты вспыхнули вновь и продолжаются уже двое суток, сообщает The Guardian.

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По состоянию на 11 июля сербская полиция уже задержала 71 протестующего, при этом пострадали 14 сотрудников полиции. В общей сложности во время беспорядков пострадали 130 полицейских.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться с хулиганами: "значительная их часть будет арестована и они должны будут ответить за все свои злодеяния, в этом нет никаких сомнений".

Фото: Андрей Цукик/ЕРА

Видео: www.youtube.com/watch?v=fipsGni7M2o

7 июля в Белграде тысячи людей штурмовали парламент страны после того, как президент Сербии Александр Вучич анонсировал ужесточение карантина.

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