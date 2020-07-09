Посольство опровергло участие "наемников из Украины" в беспорядках в Сербии

Украинские дипломаты говорят, что российские и пророссийские СМИ в Сербии пишут об "украинском сценарии" беспорядков в Белграде

Посольство Украины в Сербии опровергло сообщения некоторых сербских СМИ о том, что за массовыми протестами в Белграде против коронавирусного карантина якобы стоят "наемники из Украины". Об этом говорится в сообщении пресс-служба посольства.

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"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии. В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что не располагают сведениями об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии, и призвали СМИ не распространять ложную информацию.

Сегодня сербское издание alo.rs опубликовало материал под заголовком "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

При этом в самом тексте нет ни слова об украинцах. Там сообщается, что в протестах, помимо правых и студентов, якобы приняли участие "члены частной военной компании Blackwater, граждане Сербии, которые участвовали в войне в Украине против россиян".

Сербское издание ссылается на британский таблоид The Daily Mail, который якобы однажды написал, что "наемники Blackwater" якобы принимали участие в российско-украинской войне на Донбассе на стороне Украины.

Справка. Blackwater - одна из крупнейших частных военных компаний США, основанная в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком. Компания наиболее известна под своей первоначальной названием Blackwater. Около 90% доходов компании поступают от контрактов с правительством США. Blackwater является одной из трех крупнейших частных охранных компаний США, которые выполняют контракты для правительства страны, в частности в военных операциях в Ираке.

7 июля в Белграде тысячи протестующих штурмовали здание парламента после того, как президент страны Александр Вучич объявил об ужесточении коронавирусного карантина. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторым участникам акции удалось прорваться в парламент, однако их силой оттеснили полицейские.

Вадим Ребрина

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