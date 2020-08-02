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Протест против карантина в Берлине: ранены 18 полицейских

02.08.2020, 11:00
Протест против карантина в Берлине: ранены 18 полицейских - Фото
Полиция на протесте против коронавирусного карантина в Берлине (Фото - EPA - Felipe Trueba)

Вчера в Берлине прошел протест против карантина, в котором приняли участие около 20 000 человек

Во вчерашней акции протеста против коронавирусного карантина в столице Германии пострадали 18 полицейских. Об этом сообщает DW.

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Из 18 раненых правоохранителей - троих пришлось госпитализировать. По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. 

Главным требованием была отмена всех карантинных мер. Протестующие называли пандемию коронавируса - "самой большой теорией заговора". 

Полиция была вынуждена прекратить митинг из-за того, что протестующие были без защитных масок, а также не придерживались дистанции. Митингующие не хотели расходиться и поэтому переместились в парк около места, где проходил протест. 

Владислав Сердюк
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