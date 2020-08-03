США вступили в новую фазу эпидемии COVID-19: вирус чрезвычайно распространился

В Белом доме предупреждают жителей США: коронавирус чрезвычайно распространился как в селах, так и в городах

США вступили в новую фазу развития эпидемии COVID-19: коронавирус чрезвычайно распространился как в городской, так и в сельской местности. Об этом заявила координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, передает Голос Америки.

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"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - отметила медик.

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Она также обратилась к жителям сельской местности, заявив, что они не защищены от вируса и не имеют иммунитета. Биркс заявила, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить родственников из группы риска.

"Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении. Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены", - добавила она.

В конце июля в США сообщали о новой вспышке коронавируса : три дня подряд умирало более 1000 больных COVID-19.

На утро 3 августа в США выявили 158 365 человек, выздоровели 2 380 217. 4 813 647 заболевших COVID-19, передает Worldometers . Умерли

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Марк Сировой

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