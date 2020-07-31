Коронавирус. В Британии сравнили смертность в странах и городах Европы за 5 лет

Наибольший рост смертности по сравнению с предыдущим 5-летним периодом зафиксирован в Великобритании

Статистические данные, собранные британскими исследователями, показывают, что Великобритания стала одной из самых пораженных коронавирусом стран Европы. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на отчет британского Бюро национальной статистики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эксперты сопоставили изменения количества умерших в различных странах и регионах по сравнению со средними показателями в течение пятилетнего периода.

Исследователи пришли к выводу, что за период с 3 января по 12 июня в связи с COVID-19 в странах Западной Европы было зафиксировано чрезвычайное увеличение смертности по сравнению со средними показателями 2015 - 2019.

Страны Европы с наибольшим ростом смертности по сравнению с предыдущим 5-летним периодом:

Великобритания - 6,9%;

Испания - 6,7%;

Бельгия - 3,9%;

Швеция - 2,3%;

Нидерланды - 2,2%;

Франция - 0,2%.

В отчете указано, что скачки смертности в Европе были зафиксированы в центральной Испании и в северных регионах Италии, где смертность достигала 847,7% от обычного уровня.

В Великобритании скачки в показателях смертности не так резкие и не так локализованы, но в целом по сравнению с другими странами тут зафиксирован длительный период роста смертности и он достиг наивысшего показателя.

Наиболее пораженным британским регионом оказалась Англия, а за ней идет Шотландия.

Города Европы с наибольшим ростом смертности по сравнению с предыдущим 5-летним периодом:

Мадрид - 27%;

Барселона - 18%;

Бирмингем - 16%;

Лондон - 15%;

Амстердам - ​​14%;

Брюссель - 12%;

Стокгольм - 11%;

Эдинбург - 9%;

Париж - 8%;

Вена - 1%;

Рейкьявик - 0%.

Некоторые аналитики указывают, что этот отчет дает не полную картину последствий пандемии коронавируса на европейском континенте, поскольку, например, не имеет данных из Германии.

Внимание привлекают также статистические данные, которые показывают, что в Исландии, Дании, Чехии, Норвегии и Швейцарии смертность в течение исследуемого периода не росла, а уменьшалась.

Читайте также: От 3 евро. Во сколько обойдется вакцина от COVID-19: цены мировых производителей

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.