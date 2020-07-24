В США новый всплеск коронавируса: три дня подряд более 1000 умерших

В США уже более двух недель ежедневно выявляют около 60 000 новых заболевших коронавирусом

В США уже более 4,1 млн заболевших новым коронавирусом. На протяжение последних двух недель там ежедневно выявляют около 60 000 новых заболевших. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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Доктор Али Хан из медицинского центра университета Небраски сказал CNN, что США "существенно откатились" в борьбе с коронавирусом. Председатель научно-исследовательского центра здравоохранения ACCESS Health International Уильям Хазелтин связывает всплеск с отсутствием мер для сдерживания эпидемии.

За прошедшие сутки в США также было госпитализировано около 59 600 человек с COVID-19, что меньше на 300 пациентов от рекордного числа госпитализаций, зарегистрированного в середине апреля.

По данным CNN, около 150 медицинских экспертов, ученых, преподавателей, медсестер и других людей подписали письмо с призывом к властям США вернуть карантин: "Прямо сейчас мы находимся на пути к потере более 200 000 американских жизней к 1 ноября. Однако во многих штатах люди могут пить в барах, стричься, посещать ресторан, делать татуировки, массаж и множество других, приятных, но несущественных действий".

На сегодняшний день в США уже 4 169 991 заболевших коронавирусом, 147 333 - умерших, 1 979 617 - выздоровевших.

Вчера в США рассказали о стоимости вакцины от COVID-19.

В июле вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса вызвала оба типа иммунного ответа: отчет.

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Владислав Сердюк

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