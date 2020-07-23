$40 или как прививка от гриппа: в США рассказали о стоимости вакцины от COVID-19
Эксперты считают такую цену разумной, а власти США уже подписали контракт на поставку первых 100 млн доз вакцины
Правительство США установило эталонную стоимость вакцины, разрабатываемой от коронавируса в рамках сделки с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической корпорацией по производству активной иммунотерапии BioNTech. Исходя из нее, цена одной прививки от COVID-19 будет составлять около $40, то есть не дороже прививки от ежегодного сезонного гриппа, сообщает Reuters.
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Вместе с тем, вакцина станет платной только после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность, что позволит избежать манипуляций с темой прививок от коронавируса, пишут журналисты.
Также сообщается, что это не первая сделка США с крупными компаниями по поставке вакцины от коронавируса, но первая, в которой указана итоговая цена готовой продукции. Власти Соединенных Штатов уже согласились приобрести первые 100 млн доз вакцины по цене $39 за порцию.
По словам учредителя некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах Питера Питтса, такая цена "очень хорошая и находится в пределах разумного".
- В июле вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса вызвала оба типа иммунного ответа: отчет.
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