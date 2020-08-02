В Минздраве назвали уровень летальности от коронавируса в Украине
Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,4%, заявляют в Центре общественного здравоохранения
В Украине упал показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения Минздрава.
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Сейчас летальность в Украине составляет 2,4%. 3 июня сообщалось, что показатель летальности составляет 3%.
Сейчас самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
Самое большое количество активных больных на 100 000 жителей зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.
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