В Минздраве назвали уровень летальности от коронавируса в Украине

Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,4%, заявляют в Центре общественного здравоохранения

В Украине упал показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения Минздрава.

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Сейчас летальность в Украине составляет 2,4%. 3 июня сообщалось, что показатель летальности составляет 3%.

Сейчас самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Самое большое количество активных больных на 100 000 жителей зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

СПРАВКА. Летальность – это мединский статистический показатель, который является соотношением числа умерших к числу заболевших. Смертность – показатель, который отображает частоту случаев смертей в совокупности людей, объединенных общим признаком. Например, в популяции из 1000 человек заболели 200, умерли 50. Показатель смертности будет составлять 5%, а летальности – 25%.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания ведет хронику , в которой собраны главные новости о пандемии. COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net

началась вспышка заболевания 29 июля 2020-го в Украине была зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки .

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Владислав Сердюк

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