Коронавирус. В Киеве и ряде областей растет заболеваемость - динамика эпидемии
В Украине выявили 76 808 заболевших COVID-19 за вcе время эпидемии коронавируса. Ухудшается ситуация в Киеве, Львовской и Харьковской областях
За прошедшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (180 человек), Львовской (197), Харьковской (142) и Ивано-Франковской (127) областях. Ни одного нового больного COVID-19 не зарегистрировали в Луганской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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В стране диагностировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки - 1313. С начала эпидемии зафиксировано 76 808 заразившихся, из которых 1819 человек умерли и 42 524 выздоровели.
В топ-5 регионов с наибольшим числом выявленных заразившихся за все время эпидемии входят Киев (8992 случая), Львовская (10 420), Ровенская (6538), Черновицкая (6383) и Закарпатская (5539) области. Стремительно приближаются к антирейтингу Ивано-Франковская (5295) и Харьковская (4381) области, в последней сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация.
Меньше всего заболевших выявлено в Луганской и Херсонской областях.
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Динамика эпидемии коронавируса в Украине:
Львовская область – 10 420 заболевших (197 за сутки);
Киев - 8892 (180);
Ровенская - 6538 (96);
Черновицкая - 6383 (85);
Закарпатская - 5539 (77);
Ивано-Франковская - 5295 (127);
Харьковская - 4239 (146);
Волынская - 4108 (44);
Киевская - 3980 (38);
Одесская - 3748 (110);
Тернопольская - 3177 (28);
Винницкая - 2898 (18);
Житомирская - 2036 (27);
Днепропетровская - 1492 (8);
Хмельницкая - 1257 (25);
Черкасская – 969 (10);
Донецкая - 941 (15);
Черниговская - 937 (17);
Запорожская - 890 (19);
Кировоградская - 713 (2);
Николаевская - 666 (8);
Сумская - 594 (24);
Полтавская - 477 (5);
Херсонская - 242 (6);
Луганская - 135 (0).
В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.
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