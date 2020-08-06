Коронавирус. В Киеве и ряде областей растет заболеваемость - динамика эпидемии

В Украине выявили 76 808 заболевших COVID-19 за вcе время эпидемии коронавируса. Ухудшается ситуация в Киеве, Львовской и Харьковской областях

За прошедшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (180 человек), Львовской (197), Харьковской (142) и Ивано-Франковской (127) областях. Ни одного нового больного COVID-19 не зарегистрировали в Луганской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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В стране диагностировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки - 1313. С начала эпидемии зафиксировано 76 808 заразившихся, из которых 1819 человек умерли и 42 524 выздоровели.

В топ-5 регионов с наибольшим числом выявленных заразившихся за все время эпидемии входят Киев (8992 случая), Львовская (10 420), Ровенская (6538), Черновицкая (6383) и Закарпатская (5539) области. Стремительно приближаются к антирейтингу Ивано-Франковская (5295) и Харьковская (4381) области, в последней сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация.

Меньше всего заболевших выявлено в Луганской и Херсонской областях.

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Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

Львовская область – 10 420 заболевших (197 за сутки);

Киев - 8892 (180);

Ровенская - 6538 (96);

Черновицкая - 6383 (85);

Закарпатская - 5539 (77);

Ивано-Франковская - 5295 (127);

Харьковская - 4239 (146);

Волынская - 4108 (44);

Киевская - 3980 (38);

Одесская - 3748 (110);

Тернопольская - 3177 (28);

Винницкая - 2898 (18);

Житомирская - 2036 (27);

Днепропетровская - 1492 (8);

Хмельницкая - 1257 (25);

Черкасская – 969 (10);

Донецкая - 941 (15);

Черниговская - 937 (17);

Запорожская - 890 (19);

Кировоградская - 713 (2);

Николаевская - 666 (8);

Сумская - 594 (24);

Полтавская - 477 (5);

Херсонская - 242 (6);

Луганская - 135 (0).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

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Марк Сировой

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