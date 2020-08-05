COVID-19. В Минздраве назвали очень напряженной ситуацию в Харькове
По данным Минздрава, Харьковская область шесть дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости COVID-19 и ее динамики
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харькове – очень напряженная, за минувшие сутки в городе выявили 133 больных. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области, 124 человека - это жители Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть в первую очередь", - подчеркнул Степанов.
По данным Минздрава, на сегодня Харьковская область шесть дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и ее динамики.
Винницкая область четыре дня подряд не превышает национальных индикаторов. В Минздраве объяснили, что Тернопольская область также четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и может быть переведена в "зеленый уровень" эпидемиологической опасности.
За минувшие сутки всего в Украине было сделано 35 902 тестов.
"Это рекордное количество тестов в сутки. Из них 17 519 исследований - методом ПЦР, а также 18 383 - методом ИФА", - уточнили в Минздраве.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.
- 5 июля сообщалось, что больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях.
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