Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине ползет вверх: новый антирекорд
05.08.2020, 08:47
Иллюстративное фото: Роман Балук
Вчера в стране зафиксирован 1271 новый больной COVID-19. Это на 210 инфицированных больше, чем было позавчера (1061)
За прошедшие сутки, 4 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1271 человека — это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. Данные взяты из статистики от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период болезнь унесла жизни 24 пациентов (днем ранее – 26), выздоровевшими объявлены 914 (днем ранее - 737).
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За все время эпидемии в стране зафиксировали 75 490 заболевших, 1788 умерли и 41 527 выздоровели.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- ВОЗ считает, что инфицировано на начало августа 2020-го не менее 10% населения планеты.
- На 3 августа Украина разделена на четыре карантинные зоны с разными ограничениями.
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