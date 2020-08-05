Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине ползет вверх: новый антирекорд

Вчера в стране зафиксирован 1271 новый больной COVID-19. Это на 210 инфицированных больше, чем было позавчера (1061)

За прошедшие сутки, 4 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1271 человека — это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. Данные взяты из статистики от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 24 пациентов (днем ранее – 26), выздоровевшими объявлены 914 (днем ранее - 737).

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За все время эпидемии в стране зафиксировали 75 490 заболевших, 1788 умерли и 41 527 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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