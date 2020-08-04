Украина снова вышла за рамки 1000 выявленных больных коронавирусом в день
Вчера в стране зафиксировали 1061 новый больной COVID-19. Это на 71 инфицированного больше, чем было позавчера (990)
За прошедшие сутки, 3 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1061 человека (из них 73 ребенка и 66 медиков), 250 пациентов госпитализировали. Это видно по статистике от Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За этот период болезнь унесла жизни 26 пациентов (днем ранее – 13), выздоровевшими объявлены 737 (днем ранее - 333).
3 августа в стране было сделано 14 140 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 8523). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 15 402 (днем ранее – 3191). Суммарно – 29 542 теста (днем ранее – 11 714).
За все время эпидемии в стране зафиксировали 74 219 заболевших, 1764 умерли и 40 613 выздоровели.
Примечание. СНБО обновляет статистику в дашборде не однократно, а постепенно. Первоначально вчерашние показатели были на "118 заболевших в день" - и часть СМИ успела дать оптимистичную новость. Позднее данные обновили до 692 случаев, и LIGA.net первоначально дала эту некорректную информацию.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- ВОЗ считает, что инфицировано на начало августа 2020-го не менее 10% населения планеты.
- На 3 августа Украина разделена на четыре карантинные зоны с разными ограничениями. Глава Минздрава Степанов заявил, что местная власть может только усиливать карантин, а ослабление - прерогатива центра.
Читайте также: Степанов сказал, чем может грозить отказ от усиления карантина
Комментарии