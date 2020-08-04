Антитела к новому коронавирусу есть менее чем у 10% населения Земли – ВОЗ

По данным представителя ВОЗ Марии Ван Керхов, до коллективного иммунитета землянам еще далеко, если его уровень, как предполагается, в районе 60-70%

По состоянию на начало августа, спустя полгода после начала первой вспышки нового коронавируса в Ухане (КНР), инфицировано менее 10% населения планеты. Об этом на брифинге сообщила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхов.

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По ее словам, большинство исследований показывают, что "менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к SARS-CoV-2, - ред.), то есть были инфицированы".

Она добавила, что наивысший риск заразиться – у работников здравоохранения, и потому среди них показатели заболеваемости "повышенные".

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По данным ученых, определенная часть населения (какая - предмет споров) переносит коронавирусную болезнь бессимптомно или с легкими симптомами. Если у части таких не обнаруживаются антитела к SARS-CoV-2, это, говорят медики, вовсе не значит, что у них не иммунитета. Вероятно, у таких людей работает Т- и В-клеточный иммунитет против новой инфекции, который либо специфичен к ней, либо является перекрестным в результате перенесенной ранее "простуды", определенный процент случаев которой - из-за менее патогенных коронавирусов.

То есть, оценивать процент иммунных к SARS-CoV-2, основываясь только на ИФА- и ПЦР-тестах на антитела, некорректно: защищенных от инфекции больше. Тесты на клеточный иммунитет делают редко из-за дороговизны реагентов.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. По состоянию 4 августа в мире только официально подтверждено около 18,5 млн случаев заболевания COVID-19. На этот момент умерли почти 700 000 заболевших. LIGA.net ведет пандемии . хронику пандемии

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Евгений Пилипенко

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