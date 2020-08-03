Коронавирус. Органы местной власти могут только усиливать карантин - Степанов

В Минздраве подчеркнули, что в вопросе установления карантинных зон в стране "нет никакой политики"

В связи с эпидемией COVID-19 органы местной власти могут только усиливать меры коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Чиновник напомнил, что по постановлению от 1 августа, в Украине четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

"Полномочия по установлению этих ограничений находятся исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности. Поэтому то, что касается органов местной власти, по их полномочиям, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - подчеркнул Степанов.

По его словам, в условиях адаптивного карантина был найден максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью в стране.

Степанов уточнил, что в вопросе установления карантинных зон "нет никакой политики и нет субъективных взглядов", а есть только цифры и показатели уровня опасности.

Украину разделили на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации регионе с коронавирусной болезнью COVID-19. 31 июля сообщалось , что

1 августа 2020-го в Тернополе и Луцке решили не усиливать карантин , несмотря на "красную зону". Также в "красной" - Кицманский район Черновицкой области.

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Арина Толина

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