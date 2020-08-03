Иран занижает число умерших от коронавируса почти втрое - расследование BBC

Первый случай коронавируса в Иране, утверждают в BBC, был зафиксирован почти на месяц раньше, чем говорит правительство

В Иране от коронавируса умерло почти в три раза больше человек, чем говорит правительственная статистика. Об этом сообщает BBC со ссылкой на расследование своей иранской службы.

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Данные, которыми располагает правительство Ирана, показывают около 42 000 умерших от COVID-19 к 20 июля, в то время как официально было объявлено о 14 405 летальных случаях.

Число заболевших превышает официальную статистику почти вдвое, утверждает BBC: 451 024 вместо 278 827.

По данным отчетов и медицинских записей, которые оказались в распоряжении BBC, первый случай коронавируса в Иране был зафиксирован 22 января, почти за месяц до первого официально объявленного случая.

Информация была прислана BBC анонимным источником. Она включала детали ежедневного поступления пациентов в больницы Ирана, включая имена, возраст, пол, симптомы, даты и сроки госпитализации и основные условиях, в которых должны содержаться пациенты.

Детали соответствуют данным о некоторых переболевших коронавирусом, которые известны BBC.

Расхождение между числом умерших по официальной статистике и по полученным BBC записям соответствует расхождению между официальными данными и рассчетами избыточной смертности до середины июня.

Источник, передавший BBC информацию, утверждает, что сделал это, чтобы "пролить свет на правду" и положить конец "политическим играм" вокруг эпидемии.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран и Китай в сокрытии информации о коронавирусе.

По открытой статистике, в Иране на сегодня 312 035 заболевших COVID-19, 17 405 человек умерли от болезни.

Денис Юдин

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