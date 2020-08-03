COVID-19. В Украине впервые за шесть дней выявили менее 1000 заболевших за сутки

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 73 158 заболевших. Умерли 1738 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 990 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 1112). Впервые с 28 июля в стране зафиксировали менее 1000 заразившихся за сутки, говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки также умерли 13 больных COVID-19 (днем ранее - 16), выздоровели 333 пациента (235).

За все время эпидемии в стране зафиксировали 73 158 заболевших, 1738 умерших и 39 876 выздоровевших.

С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны: в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений.

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Марк Сировой

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