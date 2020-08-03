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Степанов сказал, чем может грозить отказ от усиления карантина

03.08.2020, 23:32
Степанов сказал, чем может грозить отказ от усиления карантина - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Населенные пункты из "красной зоны", отказывающиеся ужесточать карантин, могут столкнуться с нехваткой больничных коек

Отказ усиливать меры ограничения населенными пунктами, которые попали в "красную зону", может привести к "чрезвычайной ситуации по заполненности коек". Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Такие показатели (деление Украины на карантинные зоны, - ред.) утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей — здесь чисто забота о здоровье украинцев и контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности кое", — сказал Степанов.

Вадим Ребрина
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