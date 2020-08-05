Коронавирус. В Киеве и двух областях около 150 заболевших за сутки - статистика

В Украине за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусной болезнью - 1271. Харьковская область - второй день в лидерах по заболеваемости

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях. Не зарегистрировано новых пациентов в Кировоградской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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Львовская область – единственный регион, где зафиксировали более 10 000 заболевших. В список регионов с наибольшим числом инфицированных входят Ровенская, Черновицкая и Закарпатская области.

Меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской, Херсонской и Полтавской областях.

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Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

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Львовская область – 10 223 заболевших (156 за сутки);

Киев - 8812 (150);

Ровенская - 6442 (87);

Черновицкая - 6298 (69);

Закарпатская - 5462 (78);

Ивано-Франковская - 5168 (127);

Харьковская - 4239 (146);

Киевская - 3942 (65);

Волынская - 4064 (56);

Одесская - 3638 (93);

Тернопольская - 3149 (28);

Винницкая - 2880 (32);

Житомирская - 2009 (42);

Днепропетровская - 1474 (15);

Хмельницкая - 1232 (32);

Черкасская – 959 (4);

Донецкая - 926 (23);

Запорожская - 871 (20);

Кировоградская - 711 (0);

Николаевская - 658 (10);

Черниговская - 628 (4);

Сумская - 570 (10);

Полтавская - 472 (6);

Херсонская - 236 (6);

Луганская - 135 (5).

В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

За сутки в Украине выявили 1271 заболевшего COVID-19. За все время эпидемии в стране зафиксировали 75 490 инфицированных: умерли 1788 пациентов, выздоровели 41 527 человек.

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Марк Сировой

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