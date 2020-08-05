Коронавирус. В Киеве и двух областях около 150 заболевших за сутки - статистика
В Украине за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусной болезнью - 1271. Харьковская область - второй день в лидерах по заболеваемости
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях. Не зарегистрировано новых пациентов в Кировоградской области, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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Львовская область – единственный регион, где зафиксировали более 10 000 заболевших. В список регионов с наибольшим числом инфицированных входят Ровенская, Черновицкая и Закарпатская области.
Меньше всего заболевших зарегистрировали в Луганской, Херсонской и Полтавской областях.
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Динамика эпидемии коронавируса в Украине:
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Львовская область – 10 223 заболевших (156 за сутки);
Киев - 8812 (150);
Ровенская - 6442 (87);
Черновицкая - 6298 (69);
Закарпатская - 5462 (78);
Ивано-Франковская - 5168 (127);
Харьковская - 4239 (146);
Киевская - 3942 (65);
Волынская - 4064 (56);
Одесская - 3638 (93);
Тернопольская - 3149 (28);
Винницкая - 2880 (32);
Житомирская - 2009 (42);
Днепропетровская - 1474 (15);
Хмельницкая - 1232 (32);
Черкасская – 959 (4);
Донецкая - 926 (23);
Запорожская - 871 (20);
Кировоградская - 711 (0);
Николаевская - 658 (10);
Черниговская - 628 (4);
Сумская - 570 (10);
Полтавская - 472 (6);
Херсонская - 236 (6);
Луганская - 135 (5).
В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
За сутки в Украине выявили 1271 заболевшего COVID-19. За все время эпидемии в стране зафиксировали 75 490 инфицированных: умерли 1788 пациентов, выздоровели 41 527 человек.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. Вчера также поступили власти Львова.
- В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не усиливают карантин.
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