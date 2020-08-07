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COVID-19. Госпродпотребслужба объяснила, почему Киев может быть в зеленой зоне

07.08.2020, 10:36
COVID-19. Госпродпотребслужба объяснила, почему Киев может быть в зеленой зоне - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

За минувшие сутки в Киеве 186 человек заразились коронавирусом

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Киев может остаться в зеленой зоне карантина, поскольку регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил сегодня глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

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"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - отметил Рубан.

По его словам, местная власть "отрабатывает все области".

ОБНОВЛЕНО в 11:07. Рубан добавил, что рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики. 

  • 4 августа Рубан заявлял, что по предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа.
  • 6 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае резкого всплеска заболеваемости новым коронавирусом властям придется снова ужесточать карантинные меры в столице.
  • 7 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186).

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Арина Толина
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