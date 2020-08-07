COVID-19. Госпродпотребслужба объяснила, почему Киев может быть в зеленой зоне
07.08.2020, 10:36
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)
За минувшие сутки в Киеве 186 человек заразились коронавирусом
обновлено
Киев может остаться в зеленой зоне карантина, поскольку регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил сегодня глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - отметил Рубан.
По его словам, местная власть "отрабатывает все области".
ОБНОВЛЕНО в 11:07. Рубан добавил, что рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики.
- 4 августа Рубан заявлял, что по предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа.
- 6 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае резкого всплеска заболеваемости новым коронавирусом властям придется снова ужесточать карантинные меры в столице.
- 7 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186).
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии