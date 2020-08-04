Число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве не снижается: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 108 случаев COVID-19, три человека умерли. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четверо медиков. 13 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, восьмой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 138 человек, заболели - 8662. Выздоровели 3044 пациента (50 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком (21) и Днепровском (18) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1395 заболевших (21 за сутки);

Днепровский - 1007 (18);

Печерский - 835 (13);

Святошинский - 717 (13);

Соломенский - 933 (9);

Голосеевский - 688 (9);

Шевченковский - 737 (7);

Оболонский - 753 (7);

Подольский - 539 (6);

Деснянский - 1058 (5).

На утро 4 августа 199 861 ), 692 451 человек умер от болезни (за сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели. в мире зафиксирован 18 235 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией (за сутки -), 692 451 человек умер от болезни (за сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели.

В Украине за сутки выявлен 1061 новый заболевший COVID-19

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Денис Юдин

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