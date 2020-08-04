В мире снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: динамика пандемии

Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

В мире снизилось количество новых заболевших коронавирусом, за сутки диагностирован 199 861 новый случай, сутками ранее - 224 467. Об этом говорят данные, сведенные на сайте worldometer.

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Всего в мире зафиксирован 18 235 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 692 451 человек умер от болезни (за прошедшие сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели.

Наибольшее число заболевших и умерших за сутки зафиксировано в Индии.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США - 4 862 174 заболели (+48 622 за сутки), 158 929 умерли (+568 за сутки), 2 446 798 выздоровели;

2. Бразилия - 2 751 665 заболели (+17 988), 94 702 умерли (+572), 1 912 319 выздоровели;

3. Индия - 1 855 331 заболел (+50 629), 38 971 умер (+810), 1 230 440 выздоровели;

4. Россия - 856 264 заболели (+5394), 14 207 умерли (+79), 653 593 выздоровели;

5. ЮАР - 516 862 заболели (+5 377), 8539 умерли (+173), 358 037 выздоровели.

Более 400 000 заболевших коронавирусом - в Мексике и Перу, более 300 000 - в Чили, Испании, Колумбии, Иране и Великобритании, более 200 000 - в Саудовской Аравии, Пакистане, Италии, Бангладеше, Турции, Германии и Аргентине.

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Денис Юдин

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