Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и двух областях - динамика
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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Во Львовской области зафиксировали 138 заболевших за сутки, в Ивано-Франковской области - 119, а в Киеве выявили 102 новых заболевших. В Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях не выявили новых заболевших за сутки.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Львовская область - 9921 заболевших (138 за сутки);
Киев - 8554 (102);
Ровенская - 6270 (75);
Черновицкая - 6143 (82);
Закарпатская - 5318 (51);
Ивано-Франковская - 4914 (119);
Волынская - 3949 (61);
Киевская - 3845 (22);
Харьковская - 3950 (88);
Одесская - 3482 (68);
Тернопольская - 3113 (27);
Винницкая - 2815 (25);
Житомирская - 1948 (27);
Днепропетровская - 1438 (17);
Хмельницкая - 1189 (9);
Черкасская - 954 (5);
Донецкая - 898 (0);
Черниговская - 900 (17);
Запорожская - 846 (23);
Кировоградская - 711 (1);
Николаевская - 642 (21);
Сумская - 541 (12);
Полтавская - 459 (0);
Херсонская - 230 (0);
Луганская - 128 (0).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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