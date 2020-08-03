Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и двух областях - динамика

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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Во Львовской области зафиксировали 138 заболевших за сутки, в Ивано-Франковской области - 119, а в Киеве выявили 102 новых заболевших. В Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях не выявили новых заболевших за сутки.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область - 9921 заболевших (138 за сутки);

Киев - 8554 (102);

Ровенская - 6270 (75);

Черновицкая - 6143 (82);

Закарпатская - 5318 (51);

Ивано-Франковская - 4914 (119);

Волынская - 3949 (61);

Киевская - 3845 (22);

Харьковская - 3950 (88);

Одесская - 3482 (68);

Тернопольская - 3113 (27);

Винницкая - 2815 (25);

Житомирская - 1948 (27);

Днепропетровская - 1438 (17);

Хмельницкая - 1189 (9);

Черкасская - 954 (5);

Донецкая - 898 (0);

Черниговская - 900 (17);

Запорожская - 846 (23);

Кировоградская - 711 (1);

Николаевская - 642 (21);

Сумская - 541 (12);

Полтавская - 459 (0);

Херсонская - 230 (0);

Луганская - 128 (0).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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Владислав Сердюк

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