Коронавирус. Кличко пригрозил риском ужесточения карантина в Киеве

На сегодняшний день в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания на COVID-19 за время эпидемии

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в случае резкого всплеска заболеваемости новым коронавирусом властям придется снова ужесточать карантинные меры в столице. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

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"Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет", - сообщил Кличко.

По данным Кличко, за прошлые сутки вирус обнаружили еще у 180 человек. Наибольшее количество заболевших - в Дарницком районе (44), в Соломенском (26) и Деснянском (22).

Среди заболевших также восемь медиков.

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За прошедшие сутки в Украине диагностировали рекордное количество заболевших коронавирусом - 1318. В топе регионов по количеству заболевших Киев (180), Львовская область (197), Харьковская (142) и Ивано-Франковская область (127).

31 июля Украину разделили на четыре карантинных зоны. В "красную" карантинную зону попали Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Станислав Стороженко

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