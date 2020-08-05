Коронавирус. В Киеве выросло число заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком и Соломенском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 150 случаев COVID-19, сутками ранее - 108. Один человек умер от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - шесть медиков. 25 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, девятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 139 человек, заболели - 8812. Выздоровели 3088 пациента (44 за сутки).
В трех районах столицы - Деснянском, Дарницком и Соломенском, - зафиксировано более 20 заболевших COVID-19 за сутки.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский - 1087 заболевших (29 за сутки);
Дарницкий - 1422 (27);
Соломенский - 956 (23);
Днепровский - 1021 (14);
Святошинский - 730 (13);
Оболонский - 765 (12);
Голосеевский - 699 (11);
Шевченковский - 747 (10);
Подольский - 545 (6);
Печерский - 840 (5).
- В Украине за сутки выявлен 1271 новый заболевший COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии.
- В трех регионах страны, включая Киев, зафиксировано около 150 новых заболевших.
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