COVID-19. Одесская область обогнала Львовскую и Харьковскую за сутки: динамика
07.08.2020, 08:57
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки меньше всего заразившихся COVID-19 в двух областях - Кировоградской и Черкасской
За минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186). Об этом говорится в данных СНБО.
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Меньше всего заболевших в Кировоградской (1) и Черкасской (6).
Динамика эпидемии коронавируса в Украине:
- Львовская область – 10 572 заболевших (152 за сутки);
- Киев - 9178 (186);
- Ровенская - 6638 (100);
- Черновицкая - 6477 (94);
- Закарпатская - 5615 (76);
- Ивано-Франковская - 5426 (131);
- Харьковская - 4527(146);
- Волынская - 4162 (54);
- Киевская - 4058 (78);
- Одесская - 3904 (156);
- Тернопольская - 3212 (35);
- Винницкая - 3932 (34);
- Житомирская - 2064 (28);
- Днепропетровская - 1508 (16);
- Хмельницкая - 1286 (29);
- Черкасская – 975 (6);
- Донецкая - 941 (15);
- Черниговская - 945 (4);
- Запорожская - 895 (5);
- Кировоградская - 714 (1);
- Николаевская - 682 (16);
- Сумская - 636 (42);
- Полтавская - 489 (12);
- Херсонская - 255 (13);
- Луганская - 146 (11).
В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
За 6 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1435 человек. Это - новый суточный антирекорд.
С начала эпидемии всего провели 1 135 051 ПЦР-тестов. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.
СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- Список на 5 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине.
- 5 июля сообщалось, что больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях.
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