COVID-19. Одесская область обогнала Львовскую и Харьковскую за сутки: динамика

За сутки меньше всего заразившихся COVID-19 в двух областях - Кировоградской и Черкасской

За минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186). Об этом говорится в данных СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Меньше всего заболевших в Кировоградской (1) и Черкасской (6).

Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

Львовская область – 10 572 заболевших (152 за сутки);

Киев - 9178 (186);

Ровенская - 6638 (100);

Черновицкая - 6477 (94);

Закарпатская - 5615 (76);

Ивано-Франковская - 5426 (131);

Харьковская - 4527(146);

Волынская - 4162 (54);

Киевская - 4058 (78);

Одесская - 3904 (156);

Тернопольская - 3212 (35);

Винницкая - 3932 (34);

Житомирская - 2064 (28);

Днепропетровская - 1508 (16);

Хмельницкая - 1286 (29);

Черкасская – 975 (6);

Донецкая - 941 (15);

Черниговская - 945 (4);

Запорожская - 895 (5);

Кировоградская - 714 (1);

Николаевская - 682 (16);

Сумская - 636 (42);

Полтавская - 489 (12);

Херсонская - 255 (13);

Луганская - 146 (11).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

За 6 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1435 человек. Это - новый суточный антирекорд.

С начала эпидемии всего провели 1 135 051 ПЦР-тестов. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

Список на 5 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине.

5 июля сообщалось , что больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.