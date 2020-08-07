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COVID-19. Одесская область обогнала Львовскую и Харьковскую за сутки: динамика

07.08.2020, 08:57
COVID-19. Одесская область обогнала Львовскую и Харьковскую за сутки: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки меньше всего заразившихся COVID-19 в двух областях - Кировоградской и Черкасской

За минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186). Об этом говорится в данных СНБО.

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Меньше всего заболевших в Кировоградской (1) и Черкасской (6).

Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

  • Львовская область – 10 572 заболевших (152 за сутки);
  • Киев - 9178 (186);
  • Ровенская - 6638 (100);
  • Черновицкая - 6477 (94);
  • Закарпатская - 5615 (76);
  • Ивано-Франковская - 5426 (131);
  • Харьковская - 4527(146);
  • Волынская - 4162 (54);
  • Киевская - 4058 (78);
  • Одесская - 3904 (156);
  • Тернопольская - 3212 (35);
  • Винницкая - 3932 (34);
  • Житомирская - 2064 (28);
  • Днепропетровская - 1508 (16);
  • Хмельницкая - 1286 (29);
  • Черкасская – 975 (6);
  • Донецкая - 941 (15);
  • Черниговская - 945 (4);
  • Запорожская - 895 (5);
  • Кировоградская - 714 (1);
  • Николаевская - 682 (16);
  • Сумская - 636 (42);
  • Полтавская - 489 (12);
  • Херсонская - 255 (13);
  • Луганская - 146 (11).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

За 6 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1435 человек. Это - новый суточный антирекорд.

С начала эпидемии всего провели 1 135 051 ПЦР-тестов. Всего за сутки выздоровел 531 пациент.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
  • 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
  • Список на 5 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине.
  • 5 июля сообщалось, что больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки выявили в Киеве (150 случаев), Львовской (156) и Харьковской (146) областях.
Арина Толина
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