В Украине – два новых антирекорда по коронавирусу. В том числе по умершим

Вчера в стране зафиксировано 1453 новых больных COVID-19. Это на 135 инфицированных больше, чем было позавчера (1318)

За 6 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1435 человек. Это новый суточный антирекорд. Данные взяты из статистики от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 33 пациентов (днем ранее – 31) – это также антирекорд. Выздоровевшим объявлен 531 пациент (днем ранее - 997).

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За время эпидемии в стране официально зафиксировали 78 261 заболевших, 1852 умерли и 43 055 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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