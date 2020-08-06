Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине перевалила за 1300 случаев

Вчера в стране зафиксировано 1318 новых больных COVID-19. Это на 47 инфицированных больше, чем было позавчера (1271)

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За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1318 человек (из них 69 детей и 67 медиков), 262 пациентов госпитализировали. Таким образом, есть новый антирекорд с начала эпидемии в стране по суточной заболеваемости. Данные взяты из статистики от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 31 пациента (днем ранее – 24), выздоровевшими объявлены 997 (днем ранее - 914). Это повторение антирекорда 17 июня по летальным случаям от COVID-19 в Украине.

5 августа в стране было сделано 17 976 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 17 519). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 19 513 (днем ранее – 18 383). Суммарно – 37 489 тестов (днем ранее – 35 902).

За время эпидемии в стране официально зафиксировали 76 808 заболевших.

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Евгений Пилипенко

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