Ученые: Переболели простудой – у вас может быть клеточный иммунитет к COVID-19

Возможно, переболевшие "обычными" простудными коронавирусами имеют Т-клеточную память и против других коронавирусов, включая нынешний, пишут в Science

Разные люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто болеет бессимптомно или с легкими симптомами, возможно, имеют перекрестный клеточный иммунитет, который они получили, переболев обычной простудой: некоторые ее варианты вызывают "безобидные" коронавирусы HCoV. Об этом пишут в статье для журнала Science ученые Института иммунологии в Ла-Хойя и Университета Северной Каролины.

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Они изучали феномен, когда клеточный иммунный ответ на SARS-CoV-2 проявляется у людей, которые не были инфицированы новым патогеном. Тем не менее, их Т-клетки реагировали на определенные участки белков нового коронавируса так же, как и на такие же участки коронавирусов простуды – HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 и HCoV-HKU1 (они широко распространены и обычно ответственны за легкие респираторные симптомы).

Нейтрализующие антитела к HCoV - видоспецифичны, то есть не реагируют на SARS-CoV-2, и с ними не стоит надеяться на перекрестный гуморальный иммунитет. Именно поэтому сильные вариации течения коронавирусной болезни натолкнули ученых на мысль, что существует Т-клеточная память о перенесенной в прошлом коронавирусной простуде.

Выяснить, реально ли Т-клеточный ответ на SARS-CoV-2 у неболевших COVID-19 вызван HCoV в прошлом, ученые проверили пробы крови до 2019 года. Клетки оттуда "раздражали" фрагментами белков SARS-CoV-2.

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Оказалось, что самые мощные ответы Т-клеток у неболевших COVID-19 были связаны с теми участками S-белка, благодаря которым новый патоген заражает клетки. Зафиксированы иммунные реакции и на участки других белков SARS-CoV-2. При этом ученые уточнили, что на мембранный белок M клетки иммунитета из крови "до 2019-го" никак не реагировали, а у переболевших COVID-19 Т-клетки его выявляли.

Перекрестно-реактивная Т-клеточная память есть примерно у 20-50% людей, считают исследователи. Но подчеркивают - "пока что весьма спекулятивно" считать, что раз вы переболели в прошлом коронавирусной простудой, то вам нипочем новая инфекция.

Медики пока не знают, настолько длительный и сильный иммунитет у переболевших.

Ученые предположили, что порог коллективного иммунитета при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше

гораздо ниже Moderna в конце июля начала фазу III испытания своей вакцины – обычно это финальный этап. Привьют 30 000 человек.

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Евгений Пилипенко

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