Коллективный иммунитет к коронавирусу не за горами. Так считают некоторые ученые

Некоторые группы населения уже могут быть близки к достижению "иммунитета толпы", несмотря на более или менее строгие меры соцдистанцирования

Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.

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Озвученные цифры значительно ниже минимального охвата, необходимого для гашения эпидемии путем случайной вакцинации, который для вируса с репродуктивным индексом выше 2,5 оценивается как 60% и выше.

Основной причиной неприменимости классической формулы авторы считают то, что более восприимчивые и связанные между собой люди имеют более повышенную склонность к заражению и, таким образом, могут стать иммунными раньше других. Из-за такой селективной иммунизации естественным путем в гетерогенных популяциях нужно меньше случаев заболевания, чтобы достичь HIT, чем это предлагается моделями, не в полной мере учитывающими вариации.

Чувствительная к вирусу субпопуляция снижается, что приводит к замедлению темпов возникновения новых инфекций.

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Ученые считают, что главная причина разной восприимчивости людей к новому коронавирусу - в том, что значительная часть (от 35% до 80%) еще не зараженных SARS-CoV-2 имеют T-клетки, антитела или другие компоненты, которые появились у них в результате перенесенной в прошлом простуды из-за других "безобидных" коронавирусов или гриппа.

То есть, у многих уже есть перекрестно-реактивный иммунитет разной силы к новому патогену. Другими словами, многие так или иначе могут бороться с COVID-19. Поскольку такие антитела не являются специфичными к SARS-CoV-2, а Т-клетки и вовсе сложно выявить, эти компоненты иммунитета обычно не обнаруживаются нынешними тестами на иммунитет к новому коронавирусу, пишут ученые.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.

Они отмечают, что несмотря на ослабление различных карантинных мер, в некоторых регионах нет значительного роста заболеваемости и смертей, и это, по мнению авторов, может быть свидетельством правоты их гипотезы.

Евгений Пилипенко

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