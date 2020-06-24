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Математики обнадежили данными о коллективном иммунитете против коронавируса

Математики обнадежили данными о коллективном иммунитете против коронавируса - Фото
Фото: pixabay.com
24.06.2020, 14:17

Когда/если начнет действовать "иммунитет толпы", можно будет снимать карантинные меры - масочный режим, самоизоляцию и социальное дистанцирование

Математическое моделирование показало, что коллективный иммунитет против нового коронавируса может начать подавлять пандемию при 43% переболевшего населения. Это меньше, чем прошлые оценки, говорится в статье из журнала Science; коротко о ней пишет пресс-служба Ноттингемского университета.

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Ранее большинство ученых соглашались, что популяционный иммунитет при коронавирусе начнет проявляться при 60% (другие оценки - до 70%) переболевшего – или вакцинированного – населения.

Математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов применили новый многофакторный метод оценки развития такого иммунитета и выяснили, что он не коррелирует с возрастными группами, но прямо связан с повышенной соцактивностью.

"Чем больше социально активных людей, тем больше вероятность того, что они заразятся (чем менее социально активные), и они также с большей вероятностью заразят людей, если сами будут заражены. Следовательно, порог коллективного иммунитета ниже, когда иммунитет вызван распространением заболевания, а не вакцинацией", - пояснили в статье.

СПРАВКА. Коллективный иммунитет - это эффект препятствования распространению инфекции в популяции из-за того, что ее часть уже переболела и получила личный иммунитет, либо была вакцинирована. То есть, патоген не в состоянии передаваться достаточному числу людей, чтобы шло развитие эпидемии, либо вспышка совсем затухает - как это было, к примеру, с первым SARS. Зависит также от заразности инфекции. Для кори, например, коллективный иммунитет проявляется при показателях не менее 90%.

"Показатель в 43% следует интерпретировать как иллюстрацию, а не точное значение или наилучшую оценку", - предостерегли авторы.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование иммунитет модель инфекция коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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