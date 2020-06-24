Математики обнадежили данными о коллективном иммунитете против коронавируса

Математическое моделирование показало, что коллективный иммунитет против нового коронавируса может начать подавлять пандемию при 43% переболевшего населения. Это меньше, чем прошлые оценки, говорится в статье из журнала Science; коротко о ней пишет пресс-служба Ноттингемского университета.
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Ранее большинство ученых соглашались, что популяционный иммунитет при коронавирусе начнет проявляться при 60% (другие оценки - до 70%) переболевшего – или вакцинированного – населения.
Математики из Ноттингемского и Стокгольмского университетов применили новый многофакторный метод оценки развития такого иммунитета и выяснили, что он не коррелирует с возрастными группами, но прямо связан с повышенной соцактивностью.
"Чем больше социально активных людей, тем больше вероятность того, что они заразятся (чем менее социально активные), и они также с большей вероятностью заразят людей, если сами будут заражены. Следовательно, порог коллективного иммунитета ниже, когда иммунитет вызван распространением заболевания, а не вакцинацией", - пояснили в статье.
"Показатель в 43% следует интерпретировать как иллюстрацию, а не точное значение или наилучшую оценку", - предостерегли авторы.
По состоянию на середину июня более 10 вакцин-кандидатов против коронавируса SARS-CoV-2 проходят клинические испытания.
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