В Испании и Франции нет коллективного иммунитета к коронавирусу - исследования

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

В Испании и Франции коронавирусом переболело значительно больше человек, чем по официальной статистике, но недостаточно для образования коллективного иммунитета. Об этом говорят данные общенациональных исследований, сообщает Reuters.

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В Испании в исследовании, проведенном Институтом здоровья Карлоса ІІІ и Национальным институтом статистики, участовало 60 000 человек. Антитела к коронавирусу были найдены у примерно 5% протестированных. Это означает, что в целом в Испании коронавирусную инфекцию могли перенести до 2,3 млн человек, в то время как на данный момент официально подтверждено немногим более 271 000 случаев .

Во Франции исследование Института Пастера, опубликованное в журнале Science, показало около 4,4% переболевших коронавирусом. В масштабах страны это дает около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000.

Ученые отмечают, что в обеих странах показатели переболевших COVID-19 намного ниже, чем необходимо для формирования коллективного иммунитета - 65%, который эффективно препятствовал бы распространению инфекции.

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"Наши результаты показывают, что без вакцины только коллективного иммунитета будет не достаточно, чтобы избежать второй волны после окончания карантина. Эффективные меры должны быть сохранены после 11 мая", - считают французские исследователи.

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