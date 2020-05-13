В Минздраве объяснили, когда утвердят алгоритм ИФА-тестирования

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм тестирования ИФА-тестами. Тесты, которые определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень и круг лиц, которых мы будем тестировать",- отметил он.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

в двух областях Украины начнут ИФА-тестирование . 28 апреля сообщалось, что

LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса: все главные новости - в одном месте.

Читайте также: Как все устроено в лаборатории, где тестируют на коронавирус. Рассказ вирусолога