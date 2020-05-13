В Минздраве объяснили, когда утвердят алгоритм ИФА-тестирования

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм тестирования ИФА-тестами. Тесты, которые определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень и круг лиц, которых мы будем тестировать",- отметил он.
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