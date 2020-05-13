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В Минздраве объяснили, когда утвердят алгоритм ИФА-тестирования

В Минздраве объяснили, когда утвердят алгоритм ИФА-тестирования - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.05.2020, 10:29

По словам министра Максима Степанова, "сегодня-завтра Минздрав утвердит алгоритм тестирования ИФА-тестами"

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы, буквально, сегодня-завтра утвердим алгоритм тестирования ИФА-тестами. Тесты, которые определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень и круг лиц, которых мы будем тестировать",- отметил он.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

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Арина Толина
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