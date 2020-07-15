Коронавирус. Moderna сообщает о успехе вакцины – на днях привьют 30 000 человек

Компания в сотрудничестве с Lonza, Catalent и ROVI надеется произвести от 500 млн до 1 млрд доз в год, начиная с 2021 года

Разработчики мРНК-препарата против нового коронавируса Moderna после изучения схемы вакцинации двумя дозами с промежутком 28 суток при трех уровнях концентрации (25, 100 и 250 мкг) оценили ее как "в целом безопасную и хорошо переносимую". Об этом компания пишет в пресс-релизе перед стартом фазы III испытаний с участием 30 000 добровольцев.

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Фаза I проведена на 45 здоровых взрослых от 18 до 55 лет. Уровни нейтрализующих антител наблюдались у всех участников, а при дозе 100 мкг (именно ее выбрали для фазы III) они были выше, чем в сыворотке переболевших. Все участники выработали антитела за две недели. Вакцинация mRNA-1237 также вызвала иммунный ответ Т-клеток, что, возможно, повышает шансы на долгосрочную защиту.

Наиболее заметные побочные эффекты иногда были при дозе 250 мкг. При других концентрациях нежелательные явления (усталость - 80%, озноб - 80%, головная боль - 60% и миалгия - 53%) были наиболее частыми после второй вакцинации, но все проходили и были легкими/умеренными по тяжести. Наиболее распространенным локальным эффектом при дозе 100 мкг была легкой/средней силы боль в месте инъекции у всех, которая быстро проходила.

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В компании отметили: достигнутые иммунные реакции выглядят многообещающе, но пока неизвестно, действительно ли они защищают от инфекции, и надолго ли, - это станет известно после масштабных и, желательно, длительных клинических испытаний. "Оценка продолжительности иммунных реакций продолжается: за участниками будут следить в течение года после второй вакцинации - с запланированными заборами крови в течение этого периода", - уточнили в Moderna.

Фаза I пока еще продолжается среди семи выборок добровольцев от 18 до 71 года и старше. Также в полном разгаре фаза II с участием двух групп по 300 человек - 18-55 лет и от 55 лет и старше. Каждый получает либо плацебо, либо дозы по 50 мкг или 100 мкг.

Третья фаза, как ожидается, начнется 27 июля.

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Евгений Пилипенко

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