UA

COVID-19. Киев может остаться в "зеленой" зоне карантина еще на неделю

04.08.2020, 16:02
COVID-19. Киев может остаться в
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

За минувшие сутки в Киеве 108 человек заразились COVID-19

По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августаОб этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - отметил Рубан.

За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 108 случаев COVID-19, три человека умерли. С 28 июля, восьмой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев зеленая зона коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!

Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!
 