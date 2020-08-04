COVID-19. Киев может остаться в "зеленой" зоне карантина еще на неделю

За минувшие сутки в Киеве 108 человек заразились COVID-19

По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа. Об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - отметил Рубан.

За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 108 случаев COVID-19, три человека умерли. С 28 июля, восьмой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

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Арина Толина

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