COVID-19. Киев может остаться в "зеленой" зоне карантина еще на неделю
04.08.2020, 16:02
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)
За минувшие сутки в Киеве 108 человек заразились COVID-19
По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа. Об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.
"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - отметил Рубан.
За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 108 случаев COVID-19, три человека умерли. С 28 июля, восьмой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
- В условиях адаптивного карантина страну разделили на четыре карантинные зоны.
- В Украине за сутки выявлен 1061 новый заболевший COVID-19.
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