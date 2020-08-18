Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в университеты
В Минобразования придумали, как повлиять на мотивацию учеников в школе
Минобразования и науки намерено увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. Об этом сегодня сообщил и.о.министра образования Сергей Шкарлет во время конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".
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"Есть цель - увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а так - увеличение мотивации учеников к обучению в средней школе", - отметил Шкарлет.
Подробностей он пока не сообщил.
В Украине для поступления в университеты абитуриенты сдают внешнее независимое оценивание (ВНО).
- 2 июня сообщалось, что в 2020 году поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма могут без внешнего независимого оценивания поступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
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