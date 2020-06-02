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Абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут поступить в вузы без ЗНО

Абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут поступить в вузы без ЗНО - Фото
Фото: LIGA.net
02.06.2020, 17:35

Жители ОРДЛО и оккупированного Крыма в этом году смогу поступить в украинские вузы без ЗНО

В 2020 году поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма могут без внешнего независимого оценивания поступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Отмечается, что для этого абитуриентам нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года.

Сообщается, что раньше поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре вступать только через образовательные центры "Крым-Украина", а с Донбасса - через "Донбасс-Украина". Теперь сеть образовательных центров расширена и позволяет детям с оккупированных территорий выбирать для вступления любой из почти 100 учреждений высшего и профессионального перед высшими образования.

Уточняется, абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма - не позднее 20 августа; поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, которые не успеют сделать это в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

  • 12 мая сообщалось, что возросло количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре.
Наталия Медведева
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