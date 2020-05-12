Расширен список вузов с упрощенным приемом абитуриентов из Крыма и Донбасса

Фото: LIGA.net

Количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре возросло до 91. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из этих вузов 77 подчинены МОН, четыре – Министерству здравоохранения, три - Министерству внутренних дел и семь - Министерству культуры.

"Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения ВНО", – сказала начальница главного управления высшего образования министерства Светлана Кретович.

Отмечается, что упрощенные условия для вступления в этом году не менялись.

"Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения операции объединенных сил вступают в эти учебные заведения, участвуя в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены", - говорится в заявлении МОН.

Читайте также: Минобразования запустило горячую линию для учащихся с оккупированных территорий