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Расширен список вузов с упрощенным приемом абитуриентов из Крыма и Донбасса

Расширен список вузов с упрощенным приемом абитуриентов из Крыма и Донбасса - Фото
Фото: LIGA.net
12.05.2020, 21:37

Минобразования увеличило число высших учебных заведений с упрощенными условиями приема абитуриентов из Крыма и Донбасса

Количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре возросло до 91. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Из этих вузов 77 подчинены МОН, четыре – Министерству здравоохранения, три - Министерству внутренних дел и семь - Министерству культуры.

"Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения ВНО", – сказала начальница главного управления высшего образования министерства Светлана Кретович.

Отмечается, что упрощенные условия для вступления в этом году не менялись.

"Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения операции объединенных сил вступают в эти учебные заведения, участвуя в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены", - говорится в заявлении МОН.

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Наталия Медведева
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