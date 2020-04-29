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Минобразования запустило горячую линию для учащихся с оккупированных территорий

Минобразования запустило горячую линию для учащихся с оккупированных территорий - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.04.2020, 19:29

Министерство образования и науки организовало горячую линию для консультаций учащихся с оккупированных территорий

Для учеников и студентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса организована горячая линия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Отмечается, что позвонив по телефону горячей линии, можно будет получить консультации относительно упрощенной процедуры поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Также будут консультировать по получению дистанционно среднего образования в Украине и о законодательных изменениях в сфере образования.

Сообщается, что горячая линия будет работать по телефону 0800 504 425 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и является бесплатной.

"Консультанты, работающие на горячей линии, прошли обучение и готовы предоставить исчерпывающие ответы относительно образовательных процессов и возможностей, которые беспокоят жителей временно оккупированных территорий", - сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Горячая линия работает в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и является бесплатной.

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Наталия Медведева
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