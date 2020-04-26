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Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий

Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.04.2020, 19:45

В Минобразования разъяснили особенности поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий в условиях карантина

Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 перечислила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в стране работают центры, через которые абитуриенты смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены принимать людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, подчиненных Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить в эти заведения как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.

Мандзий подчеркнула, что лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ЗНО.

"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр Донбасс-Украина, Крым-Украина, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.

  • 23 апреля сообщалось, что внешнее независимое оценивание (ЗНО) в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

Читайте также: Карантин. Минобразования запустило сайт об изменениях в учебном процессе

Наталия Медведева
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