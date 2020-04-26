Минобразования объяснило, как поступать абитуриентам с оккупированных территорий

Особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 перечислила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщает Радио Свобода.
По ее словам, в стране работают центры, через которые абитуриенты смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены принимать людей, проживающих на временно оккупированных территориях.
"Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, подчиненных Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить в эти заведения как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.
Мандзий подчеркнула, что лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в вузы на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ЗНО.
"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр Донбасс-Украина, Крым-Украина, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.
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