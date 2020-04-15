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Карантин. Минобразования запустило сайт об изменениях в учебном процессе

Карантин. Минобразования запустило сайт об изменениях в учебном процессе - Фото
Мандзий Любомира (Фото: пресс-служба МОН) Фото: пресс-служба МОН
15.04.2020, 20:04

Министерство образования и науки запустило сайт, посвященный изменениям в учебном процессе, связанным с карантином

Информация обо всех изменениях в образовательном процессе, введенных в связи с карантином, теперь собрана на отдельном сайте – mon-covid19.info. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, ПТУ, университетов и колледжей. В частности, здесь можно узнать о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании этого года.

"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменениям можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Сообщается, что сайт содержит полезную информацию для педагогов - по режиму работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнению классных журналов, инструментов для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, где можно уточнить информацию.

Отмечается, что в случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

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Наталия Медведева
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