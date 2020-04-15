Карантин. Минобразования запустило сайт об изменениях в учебном процессе

Информация обо всех изменениях в образовательном процессе, введенных в связи с карантином, теперь собрана на отдельном сайте – mon-covid19.info. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, ПТУ, университетов и колледжей. В частности, здесь можно узнать о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании этого года.
"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменениям можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Сообщается, что сайт содержит полезную информацию для педагогов - по режиму работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнению классных журналов, инструментов для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, где можно уточнить информацию.
Отмечается, что в случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.
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