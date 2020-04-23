В Минобразования разъяснили особенности и сроки проведения ЗНО-2020

Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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В ведомстве заявляют, что даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин закончится до начала июня, то тестирование состоится между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до августа, то ВНО состоится между 17 августа и 4 сентября: "Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится".

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. Во время сдачи ВНО в аудитории будет 15 участников и два инструктора. Обязательным является дистанция полтора метра между участниками. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились COVID-19, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии. Если они пропустят дополнительную сессию из-за изоляции или болезни, то их освободят от ВНО по состоянию здоровья. Для таких абитуриентов предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов в университеты.

8 апреля в Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах.

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