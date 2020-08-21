Коронавирус. За сутки новых заболевших обнаружили во всех областях – данные по регионам

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 100 643 заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали во Львовской области и Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (156 случаев), Черновицкой (205), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172) и Львовской (162) областях. Новых инфицированных выявили во всех регионах Украины, передает Совет нацобороны и безопасности.

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По всей стране за сутки появилось 2106 новых пациентов с COVID-19. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 100 643 заболевших, 2207 умерших и 51 078 выздоровевших.

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Развитие эпидемии по регионам:

Львовская область – 12 793 заболевших (162 за сутки);

Киев - 11 328 (156);

Черновицкая – 8505 (205);

Ровенская - 8238 (147);

Ивано-Франковская - 7462 (172);

Харьковская – 7033 (184);

Закарпатская - 6771 (109);

Одесская - 5578 (170);

Волынская - 4989 (60);

Киевская - 4805 (78);

Тернопольская - 4301 (185);

Винницкая - 3478 (73);

Житомирская - 2695 (98);

Днепропетровская - 1894 (21);

Хмельницкая - 1828 (60);

Черниговская - 1366 (52);

Запорожская - 1234 (21);

Черкасская – 1219 (19);

Донецкая - 1183 (27);

Сумская - 1124 (46);

Николаевская - 912 (19);

Кировоградская - 751 (2);

Полтавская - 614 (20);

Херсонская - 329 (8);

Луганская - 213 (9).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

Вчера в Украине обновили список карантинных зон. Новые правила в регионах начнут действовать с 24 августа.

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Марк Сировой

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