Коронавирус. За сутки новых заболевших обнаружили во всех областях – данные по регионам
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 100 643 заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали во Львовской области и Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (156 случаев), Черновицкой (205), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172) и Львовской (162) областях. Новых инфицированных выявили во всех регионах Украины, передает Совет нацобороны и безопасности.
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По всей стране за сутки появилось 2106 новых пациентов с COVID-19. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 100 643 заболевших, 2207 умерших и 51 078 выздоровевших.
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Развитие эпидемии по регионам:
Львовская область – 12 793 заболевших (162 за сутки);
Киев - 11 328 (156);
Черновицкая – 8505 (205);
Ровенская - 8238 (147);
Ивано-Франковская - 7462 (172);
Харьковская – 7033 (184);
Закарпатская - 6771 (109);
Одесская - 5578 (170);
Волынская - 4989 (60);
Киевская - 4805 (78);
Тернопольская - 4301 (185);
Винницкая - 3478 (73);
Житомирская - 2695 (98);
Днепропетровская - 1894 (21);
Хмельницкая - 1828 (60);
Черниговская - 1366 (52);
Запорожская - 1234 (21);
Черкасская – 1219 (19);
Донецкая - 1183 (27);
Сумская - 1124 (46);
Николаевская - 912 (19);
Кировоградская - 751 (2);
Полтавская - 614 (20);
Херсонская - 329 (8);
Луганская - 213 (9).
Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
- Вчера в Украине обновили список карантинных зон. Новые правила в регионах начнут действовать с 24 августа.
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