Экспериментально подтверждено: новый коронавирус "выживает" на замороженной еде

Вирусные частицы на охлажденном/замороженном мясе и рыбе сохраняли способность к заражению неделями даже при температуре до –80°C, пишут исследователи

Сингапурские биологи утверждают, что экспериментально доказали: замороженная еда может разносить новый коронавирус и вызывать в разных регионах вспышки COVID-19. Препринт исследования они показали на сервере bioRxiv.

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Ученые решили проверить эту теорию после "необъяснимых" вспышек в Новой Зеландии, Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они закупили в супермаркете свинину, курятину и форель, нанесли на полуфабрикаты раствор с частицами SARS-CoV-2, а затем либо охладили до перевозочных условий - около 4°С, либо заморозили от –20°С до –80°С.

Исследователи уверяют, что коронавирус "выживал" при этих температурах три недели - достаточное для транспортировки и хранения продуктов время, чтобы затем быть способным заражать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в доказательной науке. Поэтому их пока не следует использовать для клинической практики.

"Ввоз зараженных пищевых продуктов и их упаковки - возможный источник различных вспышек. Такие события можно предотвратить, если лучше оценивать риски", - подытожили авторы.

А вот исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан на днях заявил, что "не надо бояться еды" и пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус". Он говорит, что подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически можно, но такие случаи ему неизвестны.

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Евгений Пилипенко

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