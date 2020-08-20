Экспериментально подтверждено: новый коронавирус "выживает" на замороженной еде
Вирусные частицы на охлажденном/замороженном мясе и рыбе сохраняли способность к заражению неделями даже при температуре до –80°C, пишут исследователи
Сингапурские биологи утверждают, что экспериментально доказали: замороженная еда может разносить новый коронавирус и вызывать в разных регионах вспышки COVID-19. Препринт исследования они показали на сервере bioRxiv.
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Ученые решили проверить эту теорию после "необъяснимых" вспышек в Новой Зеландии, Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они закупили в супермаркете свинину, курятину и форель, нанесли на полуфабрикаты раствор с частицами SARS-CoV-2, а затем либо охладили до перевозочных условий - около 4°С, либо заморозили от –20°С до –80°С.
Исследователи уверяют, что коронавирус "выживал" при этих температурах три недели - достаточное для транспортировки и хранения продуктов время, чтобы затем быть способным заражать.
"Ввоз зараженных пищевых продуктов и их упаковки - возможный источник различных вспышек. Такие события можно предотвратить, если лучше оценивать риски", - подытожили авторы.
А вот исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан на днях заявил, что "не надо бояться еды" и пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус". Он говорит, что подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически можно, но такие случаи ему неизвестны.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- "Движущая сила" коронавируса - молодые люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, считает ВОЗ.
- Антитела к вирусам "простуды" не дают защиты от нового коронавируса.
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