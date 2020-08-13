UA

Еда тоже может быть опасной. В замороженных куриных крыльях нашли коронавирус

13.08.2020, 13:45
Еда тоже может быть опасной. В замороженных куриных крыльях нашли коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Бразилии, откуда привезли замороженные крылышки, говорят, что им сложно прокомментировать вопрос с заражением куриц коронавирусом

На юге Китая в городе Шэньчжэнь в замороженных куриных крыльях из Бразилии обнаружили коронавирус. Власти города опасаются, что вирус, найденный в продуктах питания, может вызвать новую вспышку COVID-19, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в крыльях в результате экспертизы, проведенной местным центром по борьбе с болезнями. Начиная с июня, такие экспертизы проводятся по всем импортным продуктам, привозимым в Китай из других стран. Накануне проверки куриных крыльев коронавирус также нашли в упаковке с замороженными креветками.

В Бразилии по этом поводу ответили, что им сложно сказать, на какой именно стадии произошло заражение курицы COVID-19 и что больше они ничего прокомментировать не могут.

Китайские ученые сходятся на том, что коронавирус может достаточно длительное время существовать при низких температурах - вплоть до -20 градусов, однако официальных данных, подтверждающих, что он может распространяться через замороженные продукты у них пока нет.

Читайте также: Распространение коронавируса зависит от температуры воздуха - исследование

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Китай Бразилия коронавирус COVID-19 куриные крылья

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 