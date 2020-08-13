Еда тоже может быть опасной. В замороженных куриных крыльях нашли коронавирус

В Бразилии, откуда привезли замороженные крылышки, говорят, что им сложно прокомментировать вопрос с заражением куриц коронавирусом

На юге Китая в городе Шэньчжэнь в замороженных куриных крыльях из Бразилии обнаружили коронавирус. Власти города опасаются, что вирус, найденный в продуктах питания, может вызвать новую вспышку COVID-19, сообщает Reuters.

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Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в крыльях в результате экспертизы, проведенной местным центром по борьбе с болезнями. Начиная с июня, такие экспертизы проводятся по всем импортным продуктам, привозимым в Китай из других стран. Накануне проверки куриных крыльев коронавирус также нашли в упаковке с замороженными креветками.

В Бразилии по этом поводу ответили, что им сложно сказать, на какой именно стадии произошло заражение курицы COVID-19 и что больше они ничего прокомментировать не могут.

Китайские ученые сходятся на том, что коронавирус может достаточно длительное время существовать при низких температурах - вплоть до -20 градусов, однако официальных данных, подтверждающих, что он может распространяться через замороженные продукты у них пока нет.

В феврале Минздрав заявил, что коронавирус не боится низких температур, но чувствителен к термообработке.

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Дарья Мостовая

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